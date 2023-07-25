В Кремле пообещали бороться с использованием поставок украинского зерна для атак на Россию

Он отметил заинтересованность Москвы в том, чтобы киевские власти не использовали поставки зерна в военных целях.

Ранее Песков заявил, что Россия считает невозможным возврат к зерновой сделке, поскольку обязательства по отношению к Москве не выполняются. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

