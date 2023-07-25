В Кремле пообещали бороться с использованием поставок украинского зерна для атак на Россию

Россия будет бороться с использованием поставок зерна из Украины для атак на российскую территорию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.

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Он отметил заинтересованность Москвы в том, чтобы киевские власти не использовали поставки зерна в военных целях.

Ранее Песков заявил, что Россия считает невозможным возврат к зерновой сделке, поскольку обязательства по отношению к Москве не выполняются. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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