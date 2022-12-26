В Кремле подтвердили планирование «контакта» Путина и Си Цзиньпина
Контакт президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином готовится. Об этом в понедельник во время брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь Путина, о формате общения говорить пока рано.
На прошлой неделе зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе визита в Китай передал Си Цзиньпину некое послание от Владимира Путина. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, участник подготовки встречи Медведева и Си Андрей Климов рассказал Telegram-каналу НСН о стратегическом значении мероприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru