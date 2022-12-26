В Кремле подтвердили планирование «контакта» Путина и Си Цзиньпина

Контакт президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином готовится. Об этом в понедельник во время брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сыграть партию. ЕР помогает развивать отношения Москвы и Пекина

Как отметил пресс-секретарь Путина, о формате общения говорить пока рано.

На прошлой неделе зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе визита в Китай передал Си Цзиньпину некое послание от Владимира Путина. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, участник подготовки встречи Медведева и Си Андрей Климов рассказал Telegram-каналу НСН о стратегическом значении мероприятия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинСи Цзиньпин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры