В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал рассказывать подробности российского ответа на атаку на Кремль, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Москва сделает только продуманные и соответствующие интересам страны шаги.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов и член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» назвали оружие, способное уничтожить киевский режим.

