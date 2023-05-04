В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками
4 мая 202312:44
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал рассказывать подробности российского ответа на атаку на Кремль, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что Москва сделает только продуманные и соответствующие интересам страны шаги.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов и член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» назвали оружие, способное уничтожить киевский режим.
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru