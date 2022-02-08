В Кремле оценили готовность Путина встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов встречаться «с кем угодно», чтобы разрубить «гордиев узел» напряжённости вокруг Украины. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности переговоров с президентом Украины.

По словам пресс-секретаря российского лидера, априори никто в Москве не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, если эти переговоры действительно помогут урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Однако, как подчеркнул Песков, пока не ясно, какие темы могут обсуждать Путин и Зеленский, и какого итога ожидать от такой беседы.

Представитель Кремля также подтвердил, что Москва и Анкара договорились о визите в Турцию Владимира Путина, однако конкретные сроки пока не определены. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял о готовности организовать встречу лидеров России и Украины.

