В Кремле оценили готовность Путина встретиться с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов встречаться «с кем угодно», чтобы разрубить «гордиев узел» напряжённости вокруг Украины. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности переговоров с президентом Украины.
По словам пресс-секретаря российского лидера, априори никто в Москве не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, если эти переговоры действительно помогут урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Однако, как подчеркнул Песков, пока не ясно, какие темы могут обсуждать Путин и Зеленский, и какого итога ожидать от такой беседы.
Представитель Кремля также подтвердил, что Москва и Анкара договорились о визите в Турцию Владимира Путина, однако конкретные сроки пока не определены. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял о готовности организовать встречу лидеров России и Украины.
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