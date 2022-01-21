В Кремле отметили важность приглашения представителей Донбасса к переговорам по урегулированию в регионе
Россия приветствует любые усилия, в том числе со стороны Турции, направленные на урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что турецкая сторона планирует организовать в Стамбуле переговоры по Минским соглашениям. На встречу пригласят представителей России, Украины, Донбасса и ОБСЕ. Точные сроки проведения переговоров пока неизвестны.
Как отметил представитель Кремля, приглашение Анкары к диалогу по Донбассу очень важно.
«Это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что было бы интересно узнать мнение Киева по поводу приглашения Анкары.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Песков не исключил перенос послания Путина Федеральному собранию
- Рок-певец Meat Loaf умер в США
- В Кремле отметили важность приглашения представителей Донбасса к переговорам по урегулированию в регионе
- В России зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19 за всю пандемию
- Главный фармаколог Москвы рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах «омикрона»
- Песков призвал избегать неосторожных шагов по признанию ДНР и ЛНР
- Песков заявил, что Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве
- Песков рассказал о самочувствии Путина
- Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рейганом
- Все школы в Керчи эвакуировали из-за сообщений о минировании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru