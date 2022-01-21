В Кремле отметили важность приглашения представителей Донбасса к переговорам по урегулированию в регионе

Ранее стало известно, что турецкая сторона планирует организовать в Стамбуле переговоры по Минским соглашениям. На встречу пригласят представителей России, Украины, Донбасса и ОБСЕ. Точные сроки проведения переговоров пока неизвестны.

Как отметил представитель Кремля, приглашение Анкары к диалогу по Донбассу очень важно.

«Это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что было бы интересно узнать мнение Киева по поводу приглашения Анкары.

