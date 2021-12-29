В Кремле отказались комментировать ликвидацию «Мемориала»
В Кремле отказались комментировать решение суда о ликвидации международного общества «Мемориал»* и одноименного правозащитного центра* (Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов», — подчеркнул Песков.
28 декабря Верховный суд РФ постановил ликвидировать международную организацию «Мемориала»*. Мосгорсуд принял аналогичное решение. Защита «Мемориала»* собирается обжаловать оба решения.
Международный «Мемориал»* исследовал репрессии, которые проходили в СССР, реабилитировал жертв и помогал их семьям.
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