В Кремле негативно отнеслись к обвинению России в утечке ответа США

По его словам, Кремль негативно относится к обвинениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая заявляла, что за утечкой документов возможно стоит Москва.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

