В Кремле негативно отнеслись к обвинению России в утечке ответа США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля заявил, что Кремль не допускает, что утечка ответов США по гарантиям безопасности могла произойти от российской стороны.
По его словам, Кремль негативно относится к обвинениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая заявляла, что за утечкой документов возможно стоит Москва.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.
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