В Кремле не подтвердили визит Путина в Турцию
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора «условились о продолжении контактов на различных уровнях», сообщает пресс-служба Кремля.
В канцелярии турецкого лидера рассказали, что была достигнута договорённость о визите главы российского государства в Турцию, однако в Кремле, комментируя беседу лишь указали, что контакты будут продолжены «в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров».
Также в пресс-службе сообщили, что в ходе разговора была подтверждена готовность РФ вернуться к Стамбульским договорённостям, но только после того, как Запад на деле выполнит все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru