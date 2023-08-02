В Кремле не подтвердили визит Путина в Турцию

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора «условились о продолжении контактов на различных уровнях», сообщает пресс-служба Кремля.

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В канцелярии турецкого лидера рассказали, что была достигнута договорённость о визите главы российского государства в Турцию, однако в Кремле, комментируя беседу лишь указали, что контакты будут продолжены «в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров».

Также в пресс-службе сообщили, что в ходе разговора была подтверждена готовность РФ вернуться к Стамбульским договорённостям, но только после того, как Запад на деле выполнит все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияРоссияВизитВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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