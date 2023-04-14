В Кремле назвали проверку на ТФ России обычной практикой для оценки боеготовности

Внезапная проверка на Тихоокеанском флоте РФ, стартовавшая в пятницу — обычная практика для оценки боеготовности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте

Пресс-секретарь указал, что практика подобных проверок продолжалась в последние годы.

«Она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, мероприятия не связаны с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин не планирует принимать участие в каком-либо этапе учений ТФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ПутинВМФ РФДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры