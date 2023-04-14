В Кремле назвали проверку на ТФ России обычной практикой для оценки боеготовности
Внезапная проверка на Тихоокеанском флоте РФ, стартовавшая в пятницу — обычная практика для оценки боеготовности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь указал, что практика подобных проверок продолжалась в последние годы.
«Она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности», — заявил Песков.
По словам представителя Кремля, мероприятия не связаны с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин не планирует принимать участие в каком-либо этапе учений ТФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru