В Кремле назвали опасным шагом гарантии безопасности Украине от G7

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасным предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности. Слова политика приводит РИА Новости.

Песков предупредил о контрмерах в ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов

Он отметил, что поддержка такого формата игнорирует международный принцип неделимости безопасности, посягая на определенные риски для России.

Подобная поддержка чревата негативными последствиями, подытожил пресс-секретарь российского президента.

Ранее В Белом доме анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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