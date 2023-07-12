В Кремле назвали опасным шагом гарантии безопасности Украине от G7
12 июля 202312:48
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасным предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности. Слова политика приводит РИА Новости.
Он отметил, что поддержка такого формата игнорирует международный принцип неделимости безопасности, посягая на определенные риски для России.
Подобная поддержка чревата негативными последствиями, подытожил пресс-секретарь российского президента.
Ранее В Белом доме анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru