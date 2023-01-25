В Кремле назвали абсурдной идею сохранения безопасности в Европе путем продолжения войны
Идея обеспечения безопасности европейского континента путем продолжения войны, которая часто звучит в западных странах, абсурдна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
Песков подчеркнул, что Москва в этом глубоко убеждена.
«К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента», — отметил глава пресс-службы Кремля.
Он также добавил, что это тупиковый путь развития мысли — и военной, и политической.
Ранее Песков сообщил об отсутствии возможности выйти из конфликта на Украине путем переговоров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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