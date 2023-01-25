В Кремле назвали абсурдной идею сохранения безопасности в Европе путем продолжения войны

«К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента», — отметил глава пресс-службы Кремля.

Он также добавил, что это тупиковый путь развития мысли — и военной, и политической.

Ранее Песков сообщил об отсутствии возможности выйти из конфликта на Украине путем переговоров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

