В Кремле заявили, что не видят перспектив для переговоров России и Украины

Перспектив для переговоров по урегулированию на Украине пока не обнаруживается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Минске заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что к осени ситуация в украинском кризисе поменяется и будет возможен диалог между сторонами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Песков напомнил, что Москва «никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом», однако перспектив для него пока нет.

«Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей ... но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными ... в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом», — указал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь заявил о «ярко выраженной несклонности» к мирным переговорам у США, оказывающих прямое влияние на Киев.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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