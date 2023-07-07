В Кремле заявили, что не видят перспектив для переговоров России и Украины

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что к осени ситуация в украинском кризисе поменяется и будет возможен диалог между сторонами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Песков напомнил, что Москва «никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом», однако перспектив для него пока нет.

«Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей ... но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными ... в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом», — указал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь заявил о «ярко выраженной несклонности» к мирным переговорам у США, оказывающих прямое влияние на Киев.

