В Королеве проверят информацию об инструктаже по фальсификациям на выборах

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России проверит распространившуюся информацию об инструктаже по фальсификациям на предстоящих выборах в подмосковном Королёве. Об этом сообщил председатель совета Максим Григорьев.

Ранее редакция «Новой газеты» опубликовала и передала в ЦИК материалы, свидетельствующие о подготовке к фальсификации результатов выборов в Госдуму в Королёве. Речь идёт об аудиозаписи инструктажа, в ходе которого советница мэра города учит местные участковые избирательные комиссии подтасовывать итоги голосования путём вброса «левых» бюллетеней.



Григорьев отметил, что будет проведен доскональный разбор ситуации. Также по его словам, избирком попросит прокуратура организовать расследование по публикации, пишет «Радио 1».

