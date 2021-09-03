В Королеве проверят информацию об инструктаже по фальсификациям на выборах

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России проверит распространившуюся информацию об инструктаже по фальсификациям на предстоящих выборах в подмосковном Королёве. Об этом сообщил председатель совета Максим Григорьев.

Ранее редакция «Новой газеты» опубликовала и передала в ЦИК материалы, свидетельствующие о подготовке к фальсификации результатов выборов в Госдуму в Королёве. Речь идёт об аудиозаписи инструктажа, в ходе которого советница мэра города учит местные участковые избирательные комиссии подтасовывать итоги голосования путём вброса «левых» бюллетеней.

Григорьев отметил, что будет проведен доскональный разбор ситуации. Также по его словам, избирком попросит прокуратура организовать расследование по публикации, пишет «Радио 1».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПодмосковьеВыборы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры