В конгрессе США потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву

Конгрессмены от Республиканской партии США потребовали от президента страны Джо Байдена отозвать запрос о новом пакете помощи Украине. Об этом заявил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

Байден запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине

Ранее американский лидер направил конгрессу запрос о предоставлении Киеву $24 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины», — написал Дэвидсон в соцсети X (новое название Twitter).

Обращение к Байдену подписали 12 конгрессменов.

Дэвидсон подчеркнул, что американцы устали финансировать «бесконечную прокси-войну».

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ФОТО: РИА Новости
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