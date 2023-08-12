В конгрессе США потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву
Конгрессмены от Республиканской партии США потребовали от президента страны Джо Байдена отозвать запрос о новом пакете помощи Украине. Об этом заявил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон.
Ранее американский лидер направил конгрессу запрос о предоставлении Киеву $24 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины», — написал Дэвидсон в соцсети X (новое название Twitter).
Обращение к Байдену подписали 12 конгрессменов.
Дэвидсон подчеркнул, что американцы устали финансировать «бесконечную прокси-войну».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru