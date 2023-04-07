В КНР призвали Израиль и Палестину к сдержанности
Китай считает необходимым сохранять ситуацию в зоне напряженности между Израилем и Палестиной под контролем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что КНР призывает стороны к сдержанности, а также призывает избегать действий, способных привести к эскалации ситуации. По словам Мао Нин, Китай ведет диалог со всеми сторонами, а также с международным сообществом для упрощения проведения мирных переговоров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами. По ее словам, ситуация может перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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