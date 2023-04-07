В КНР призвали Израиль и Палестину к сдержанности

Она отметила, что КНР призывает стороны к сдержанности, а также призывает избегать действий, способных привести к эскалации ситуации. По словам Мао Нин, Китай ведет диалог со всеми сторонами, а также с международным сообществом для упрощения проведения мирных переговоров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами. По ее словам, ситуация может перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

