В Китае заявили о готовности укреплять связи с Россией и Индией

Как отметила дипломат, КНР, РФ и Индия — «крупные, влиятельные» страны.

«На фоне глубоких и сложных изменений на глобальном и региональном уровнях мы готовы укреплять связи с международным сообществом, включая Россию и Индию», цитирует ТАСС представителя китайского МИД.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин и Москва уверены в будущем развитии двусторонних отношений. Лидеры Китая и России наметили «масштабный план» и указали направления дальнейшего развития. Дипломат добавила, что связи двух государств основаны на взаимном уважении, мирном сосуществовании, взаимовыгодном сотрудничестве и не нацелено на какую-либо третью сторону.

