В Китае заявили о готовности укреплять связи с Россией и Индией
Китай готов развивать отношения с Россией, Индией и другими государствами на фоне глубоких изменений в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Как отметила дипломат, КНР, РФ и Индия — «крупные, влиятельные» страны.
«На фоне глубоких и сложных изменений на глобальном и региональном уровнях мы готовы укреплять связи с международным сообществом, включая Россию и Индию», цитирует ТАСС представителя китайского МИД.
Мао Нин подчеркнула, что Пекин и Москва уверены в будущем развитии двусторонних отношений. Лидеры Китая и России наметили «масштабный план» и указали направления дальнейшего развития. Дипломат добавила, что связи двух государств основаны на взаимном уважении, мирном сосуществовании, взаимовыгодном сотрудничестве и не нацелено на какую-либо третью сторону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru