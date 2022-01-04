В Китае выступили за сокращение ядерных арсеналов Россией и США
Китай считает необходимым продолжение сокращения ядерных арсеналов России и США. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР Фу Цун.
По словам дипломата, Пекин приветствует продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и считает это важным шагом.
«Мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», — приводит слова Фу Цуна РИА Новости.
Дипломат отметил, что международный консенсус состоит в продолжении сокращения ядерных арсеналов России и США, пишет RT.
Ранее РФ, Китай, Великобритания, США и Франция опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. Как отмечал замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй, совместное заявление «ядерной пятерки» поможет укрепить взаимное понимание между странами, пишет РИА ФАН.
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