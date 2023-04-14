В Китае пообещали не поставлять России оружие и товары двойного назначения

Кроме того, по словам китайского министра, его страна внимательно будет следить за экспортом товаров двойного назначения.

Глава МИД ФРГ со своей стороны призвала Китай оказать влияние на Россию для скорейшего завершения конфликта на Украине. По её словам, ни одна страна в мире не имеет большего влияния на РФ, чем КНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что Китай прогнётся под влиянием Запада, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

