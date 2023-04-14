В Китае пообещали не поставлять России оружие и товары двойного назначения

Китайская народная республика не станет поставлять вооружения ни одной из сторон конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции в Пекине со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает «Интерфакс».

Китай заявил о необходимости сдержанности в украинском вопросе

Кроме того, по словам китайского министра, его страна внимательно будет следить за экспортом товаров двойного назначения.

Глава МИД ФРГ со своей стороны призвала Китай оказать влияние на Россию для скорейшего завершения конфликта на Украине. По её словам, ни одна страна в мире не имеет большего влияния на РФ, чем КНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что Китай прогнётся под влиянием Запада, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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