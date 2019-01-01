В Киеве предложили переименовать Россию

Никита Потураев подчеркнул, что является филологом, и это даёт ему основания говорить о том, что «украинский» русский или «русский» украинский в последнее время сильно отличается от «русского» русского - и грамматически и лексически, передаёт RT.

Кандидат в депутаты добавил, что в стране есть государственный украинский язык, а также есть языки национальных меньшинств, в которые как раз и входит русский.

Как сообщает Москва 24, в начале июля Владимир Зеленский заявил, что в будущем русский язык может получить особый статус в Донбассе. Между тем, в середине мая бывший тогда главой государства Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка как государственного.

