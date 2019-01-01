В Киеве предложили переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам и кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а Россию — в «Московию». Об этом он заявил в эфире канала Ukrlife.TV.
«Мы можем на своих картах начать их называть „Московия“. Что нам мешает? У нас русский язык, а там — российский. Давайте ее так и назовем — „руська мова“», — цитирует советника Зеленского Ura.ru.
Никита Потураев подчеркнул, что является филологом, и это даёт ему основания говорить о том, что «украинский» русский или «русский» украинский в последнее время сильно отличается от «русского» русского - и грамматически и лексически, передаёт RT.
Кандидат в депутаты добавил, что в стране есть государственный украинский язык, а также есть языки национальных меньшинств, в которые как раз и входит русский.
Как сообщает Москва 24, в начале июля Владимир Зеленский заявил, что в будущем русский язык может получить особый статус в Донбассе. Между тем, в середине мая бывший тогда главой государства Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка как государственного.
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