Политика

В Киеве предложили переименовать Россию

11 июля07:24

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам и кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а Россию — в «Московию». Об этом он заявил в эфире канала Ukrlife.TV.

«Мы можем на своих картах начать их называть „Московия“. Что нам мешает? У нас русский язык, а там — российский. Давайте ее так и назовем — „руська мова“», — цитирует советника Зеленского Ura.ru.

Изгнание Зеленским «разбойника» в Борисполе сочли популизмом

Никита Потураев подчеркнул, что является филологом, и это даёт ему основания говорить о том, что «украинский» русский или «русский» украинский в последнее время сильно отличается от «русского» русского - и грамматически и лексически, передаёт RT.

Кандидат в депутаты добавил, что в стране есть государственный украинский язык, а также есть языки национальных меньшинств, в которые как раз и входит русский.

Как сообщает Москва 24, в начале июля Владимир Зеленский заявил, что в будущем русский язык может получить особый статус в Донбассе. Между тем, в середине мая бывший тогда главой государства Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка как государственного.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: кадр из сериала "Слуга Народа"
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийРусский ЯзыкУкраина