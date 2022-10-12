В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве в среду вечером.



Жителей столицы Украины просят находится в укрытиях.

Ранее 10 октября в результате обстрелов российскими военными в Киеве и других украинских городах погибли 19 человек, более 100 получили ранения.



Военная операция РФ на территории Украины длится уже более семи месяцев. В конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.