В Казахстане задержан боец ММА Хамитов
Боец ММА из Казахстана Куат Хамитов задержан ОМОНом, сообщает «Чемпионат».
Издание ссылается на сестру спортсмена, которая попросила о помощи.
«Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали братишку — спортсмена Куата Хамитова. 10 омоновцев избили, связали руки и ноги», - сообщила девушка.
Ранее Хамитов признавался в соцсетях, что «всегда с народом» и опубликовал несколько видео в поддержку акций протеста
«Жители Жанаозена, мы с вами, алга!» - говорил боец, у которого более 450 тыс. подписчиков в Instagram.
По словам матери Хамитова, которую цитирует РБК, «они сказали, что он зачинщик, и, ни в чем не разбираясь, увезли его».
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