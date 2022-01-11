В Казахстане задержан боец ММА Хамитов

Боец ММА из Казахстана Куат Хамитов задержан ОМОНом, сообщает «Чемпионат».

Издание ссылается на сестру спортсмена, которая попросила о помощи.

«Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали братишку — спортсмена Куата Хамитова. 10 омоновцев избили, связали руки и ноги», - сообщила девушка.

Ранее Хамитов признавался в соцсетях, что «всегда с народом» и опубликовал несколько видео в поддержку акций протеста

«Жители Жанаозена, мы с вами, алга!» - говорил боец, у которого более 450 тыс. подписчиков в Instagram.

По словам матери Хамитова, которую цитирует РБК, «они сказали, что он зачинщик, и, ни в чем не разбираясь, увезли его».

