В кабмине ФРГ допустили, что темой встречи Шольца и Байдена станет помощь Украине
В правительстве Германии допустили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и американский лидер Джо Байден 3 марта в Вашингтоне обсудят, как организовать помощь Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что встреча будет носить закрытый характер, и заявления для средств массовой информации будут сделаны только на полях события.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил в разговоре с НСН, что в ближайшие два-три месяца Запад бросит все силы на помощь Украине, чтобы остановить российское наступление. По его словам, если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории, а также начнет склонять украинского президента Владимира Зеленского к переговорам.
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