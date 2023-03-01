В кабмине ФРГ допустили, что темой встречи Шольца и Байдена станет помощь Украине

В правительстве Германии допустили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и американский лидер Джо Байден 3 марта в Вашингтоне обсудят, как организовать помощь Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что встреча будет носить закрытый характер, и заявления для средств массовой информации будут сделаны только на полях события.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил в разговоре с НСН, что в ближайшие два-три месяца Запад бросит все силы на помощь Украине, чтобы остановить российское наступление. По его словам, если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории, а также начнет склонять украинского президента Владимира Зеленского к переговорам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАГермания
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