Как напомнил специалист, после последней телефонной беседы с понтификом Зеленский написал в Twitter, что Украине нужна помощь религиозных лидеров для распространения негативной информации о России. Это демонстрирует, что Киев и Папа Римский «находятся по разные стороны».

«Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», — указал Полити.

По словам эксперта, украинский президент продолжает давить на главу католической церкви, пытаясь добиться его визита в Киев. Однако Папа Римский не хочет посещать украинскую столицу без поездки в Москву; «закулисная борьба» продолжается уже несколько месяцев.

Полити добавил, что Франциск не разделяет и политической линии Зеленского: он не готов быть «прислужником Запада» и полностью поддержать евроатлантическую позицию, представляющую Киев «невинной жертвой». По словам эксперта, такая точка зрения не учитывает предшествующие события, которые привели к текущей ситуации на Украине.

