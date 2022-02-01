В Италии призвали придерживаться деэскалации сторон на Украине

Также он вместе с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию на Украине.

Ранее политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Запад не будет прислушиваться к «угрозам» Хорватии о выводе войск из Восточной Европы в случае войны России и Украины, так как мнение ее правительства совершенно не значимо в регионе.