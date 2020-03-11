В Ирландии умер первый зараженный коронавирусом

В Ирландии зарегистрирована первая смерть от коронавируса нового типа COVID-2019. Об этом сообщает Интерфакс.

Подробности о скончавшемся не приводятся. В Минздраве страны заявили, что применяются все меры для того, чтобы остановить передачу вируса от одного человека к другому.

В настоящее время в стране известно о 34 случаях инфицирования, уточняет агентство.



Ранее в среду сообщалось, что ситуация с распространением коронавируса в Китае продолжает двигаться в положительном направлении. За последние сутки выздоровели и выписались из больниц 1578 человек, а заразились всего 24.

