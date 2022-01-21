В Грузии сообщили о желании возобновить авиасообщение с Россией

Пандемия COVID-19 - это единственное препятствие, которое в настоящее время мешает возобновить авиасообщения между Грузией и Россией. Об этом сообщил в пятницу ТАСС спецпредставитель главы грузинского правительства по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

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По его словам, теперь все зависит от желания российской стороны, так как в Тбилиси готовы начать обсуждать технические вопросы на уровне соответствующих ведомств и провести соответствующие встречи.

Грузинский дипломат также напомнил о том, что россиянам в Грузии опасность никогда не угрожала, не угрожает и сейчас.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что условий для прямых контактов с российскими властями пока нет.

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
ТЕГИ:АвиасообщениеРоссияТбилисиГрузия
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