В Грузии сообщили о желании возобновить авиасообщение с Россией
Пандемия COVID-19 - это единственное препятствие, которое в настоящее время мешает возобновить авиасообщения между Грузией и Россией. Об этом сообщил в пятницу ТАСС спецпредставитель главы грузинского правительства по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
По его словам, теперь все зависит от желания российской стороны, так как в Тбилиси готовы начать обсуждать технические вопросы на уровне соответствующих ведомств и провести соответствующие встречи.
Грузинский дипломат также напомнил о том, что россиянам в Грузии опасность никогда не угрожала, не угрожает и сейчас.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что условий для прямых контактов с российскими властями пока нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru