В Грузии рассказали о просьбах Украины открыть против России второй фронт
Украина просила Грузию открыть против России второй фронт, сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит местный телеканал 1tv.
По словам депутата, с таким обращением к грузинским властям обратились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Кобахидзе добавил, что международные партнеры Грузии должны быть в курсе этой информации.
Ранее парламентарий заявил, что Грузия не будет подчиняться политике Евросоюза, так как не является членом сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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