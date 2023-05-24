В Грузии рассказали о просьбах Украины открыть против России второй фронт

Украина просила Грузию открыть против России второй фронт, сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит местный телеканал 1tv.

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По словам депутата, с таким обращением к грузинским властям обратились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Кобахидзе добавил, что международные партнеры Грузии должны быть в курсе этой информации.

Ранее парламентарий заявил, что Грузия не будет подчиняться политике Евросоюза, так как не является членом сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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