В Госдуму внесли законопроект об уточнении положений закона о президентских выборах
Поправки в закон о выборах президента России внесли в Госдуму. Об этом заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — цитирует депутата ТАСС.
Документ внесли сам Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас вместе с группой депутатов и сенаторов. Законопроект уточняет положения относительно фото- и видеосъемки на избирательных участках, закрепляется обязанность в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата представить в избирательную комиссию соответствующие сведения в письменной форме. Кроме того, документ устанавливает особенности открытия и использования счетов для избиркомов, регулирует вопросы оплаты труда членам комиссий и закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта либо местного бюджета подготовки и проведения президентских выборов.
Также законопроект предлагает установить предельную цену изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения (на единицу продукции), уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов.
Выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года, СФ предстоит принять решение о дате голосования в декабре текущего года, пишет Свободная пресса.
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