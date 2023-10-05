В Госдуму внесли законопроект об уточнении положений закона о президентских выборах

«Законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — цитирует депутата ТАСС.

Документ внесли сам Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас вместе с группой депутатов и сенаторов. Законопроект уточняет положения относительно фото- и видеосъемки на избирательных участках, закрепляется обязанность в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата представить в избирательную комиссию соответствующие сведения в письменной форме. Кроме того, документ устанавливает особенности открытия и использования счетов для избиркомов, регулирует вопросы оплаты труда членам комиссий и закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта либо местного бюджета подготовки и проведения президентских выборов.

Также законопроект предлагает установить предельную цену изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения (на единицу продукции), уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов.

Выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года, СФ предстоит принять решение о дате голосования в декабре текущего года, пишет Свободная пресса.

