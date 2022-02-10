В Госдуму внесли проект об индексации пенсий военных на 8,6%

Согласно законопроекту, надбавка будет начислена с начала текущего года. При принятии законопроекта пенсии военных будут повышены примерно на уровень инфляции.

В правительстве призвали депутатов к скорейшему рассмотрению документа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для пожилых людей в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%.

