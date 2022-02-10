В Госдуму внесли проект об индексации пенсий военных на 8,6%
Законопроект правительства РФ об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров внесли в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, надбавка будет начислена с начала текущего года. При принятии законопроекта пенсии военных будут повышены примерно на уровень инфляции.
В правительстве призвали депутатов к скорейшему рассмотрению документа.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для пожилых людей в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%.
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