В Госдуму внесли проект об индексации пенсий военных на 8,6%

Законопроект правительства РФ об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров внесли в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно законопроекту, надбавка будет начислена с начала текущего года. При принятии законопроекта пенсии военных будут повышены примерно на уровень инфляции.

В правительстве призвали депутатов к скорейшему рассмотрению документа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для пожилых людей в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПенсии
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