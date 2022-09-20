В Госдуме заявили, что введение военного положения возможно в ряде регионов
В Госдуме заявили, что введение военного положения возможно в ряде регионов, которые граничат с зоной боевых действий. Такое заявление сделал «Парламентской газете» Андрей Картаполов – глава Комитета Государственной Думы по обороне.
Он пояснил, что в таком случае власть в регионе переходит военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан, особый режим работы для значимых объектов и прочее.
При этом всеобщую мобилизацию в России вводить не планируется. Как напомнил депутат, об этом не раз говорил пресс-секретарь президента, а также другие высокопоставленные чиновники.
Картаполов также является одним из авторов поправок о введении в УК РФ понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
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