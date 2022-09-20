В Госдуме заявили, что введение военного положения возможно в ряде регионов

Он пояснил, что в таком случае власть в регионе переходит военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан, особый режим работы для значимых объектов и прочее.

При этом всеобщую мобилизацию в России вводить не планируется. Как напомнил депутат, об этом не раз говорил пресс-секретарь президента, а также другие высокопоставленные чиновники.



Картаполов также является одним из авторов поправок о введении в УК РФ понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

