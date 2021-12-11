В Госдуме выработают позицию о дерусификации Казахстана

«Реально это решение ведет к сокращению употребления русского языка. Мы знаем, к чему это приводит, в том числе в отношениях. Наверное, мы это обсудим в нашем комитете на следующей неделе», — пояснил законодатель.

По словам Затулина, российские власти «никак не могут поприветствовать это решение», но реакция Кремля еще не определена.

«Мне кажется, здесь мы должны быть разумными, не обострять отношения, но при этом занять определенную позицию», — отметил парламентарий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что молодое поколение Казахстана оказалось очень уязвимым для «вируса бытового национализма», который сегодня приобрел определенный масштаб в этой стране и влияет на местную атмосферу.

«Куда легче разжигать националистическую войну. В Казахстане очень болезненно реагируют на любые разговоры о том, как возник Казахстан. Я хотел бы подчеркнуть, Россия не посягает ни на какие казахские земли, и если Казахстан придерживается по отношению к России союзных обязательств, то в этом случае у них нет поводов волноваться за свои территории. А бездумные люди, которые не отдают себе в этом отчета, пытаются устраивать языковые патрули и демонстрировать русофобию. Это гибельный путь для Казахстана», - подчеркнул депутат.

