Комментируя попытку атаки беспилотников по Кремлю он указал, что следует нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой, 11, в Киеве.

«В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать... Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве», - отметил Шеремет.

Парламентарий добавил, что теперь Зеленскому «стоит начинать бояться».

Ранее администрации президента РФ заявили, что два беспилотника пытались атаковать московский Кремль и были выведены из строя системами радиолокационной борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

