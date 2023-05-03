В Госдуме призвали нанести ракетный удар по киевской резиденции Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украина превратилась в террористическое государство и пора бить по его самым болевым точкам, сообщает РИА Новости.

Появилось видео предполагаемой атаки Кремля беспилотником

Комментируя попытку атаки беспилотников по Кремлю он указал, что следует нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой, 11, в Киеве.

«В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать... Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве», - отметил Шеремет.

Парламентарий добавил, что теперь Зеленскому «стоит начинать бояться».

Ранее администрации президента РФ заявили, что два беспилотника пытались атаковать московский Кремль и были выведены из строя системами радиолокационной борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияРакетный УдарКиевВладимир Зеленский

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