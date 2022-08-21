В Госдуме предложили вернуть смертную казнь в России

В России предложено ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от Крымского региона Михаила Шеремета.

Пленным на Донбассе белорусским наемникам может грозить смертная казнь

По его словам, необходимо «лишить их возможности избежать карающей руки правосудия». Как отметил парламентарий, власти Украины, атакуя Запорожскую атомную станцию и применяя химическое оружие, ведут себя как военные преступники, оправдания которым не может быть.

Напомним, иностранных бойцов, приговоренных в Донецкой народной республике к смертной казни, в случае отклонения их апелляций может ожидать расстрел.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Смертная КазньСпецоперацияГосдума
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