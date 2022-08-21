В Госдуме предложили вернуть смертную казнь в России

По его словам, необходимо «лишить их возможности избежать карающей руки правосудия». Как отметил парламентарий, власти Украины, атакуя Запорожскую атомную станцию и применяя химическое оружие, ведут себя как военные преступники, оправдания которым не может быть.

Напомним, иностранных бойцов, приговоренных в Донецкой народной республике к смертной казни, в случае отклонения их апелляций может ожидать расстрел.

