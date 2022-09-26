В Госдуме предложили наказывать за отправку в зону спецоперации неподготовленных военных
Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили проект закона об уголовной ответственности за направление в зону проведения специальной военной операции России на Украине неподготовленных военных.
Также наказание предусматривается за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов, говорится в Telegram-канале КПРФ со ссылкой на слова Казанкова.
Речь идет о наказании от трех до пяти лет лишения свободы.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила губернаторов о недопустимости ошибок при призыве в армию россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Президент Чехии не исключил выдачу виз уклонистам из России
- В Госдуме предложили наказывать за отправку в зону спецоперации неподготовленных военных
- В парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
- Стало известно, почему мобилизованным нельзя использовать смартфоны
- Зеленский: После референдумов станет невозможным вести переговоры с РФ
- СМИ: ВСУ несут масштабные потери на южном направлении
- Центризбиркомы: референдумы в ЛНР и ДНР признаны состоявшимися
- Зеленский: Украина получила обещанные США ЗРК NASAMS
- Польша отменила концерт основателя Pink Floyd из-за позиции по Украине
- Под Парижем горит крупнейший продуктовый рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru