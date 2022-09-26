В Госдуме предложили наказывать за отправку в зону спецоперации неподготовленных военных

Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили проект закона об уголовной ответственности за направление в зону проведения специальной военной операции России на Украине неподготовленных военных.

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Также наказание предусматривается за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов, говорится в Telegram-канале КПРФ со ссылкой на слова Казанкова.

Речь идет о наказании от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила губернаторов о недопустимости ошибок при призыве в армию россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоенныеСпецоперацияГосдума
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