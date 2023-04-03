В Госдуме ответили на слова Зеленского о выводе российских войск
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия непременно отстоит свои территории, попутно освободив новые регионы Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, требования украинского президента Владимира Зеленского к Вооружённым силам РФ покинуть новые субъекты, являются «пьяным угаром».
«Свои ультиматумы, которые больше напоминают пьяный угар, Зеленский пусть оставить при себе», - указал Шеремет, добавив, что ни о каком выводе войск не может быть речи.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов ответил пригрозившему контранаступлением Зеленскому словами «Ждём. Встретим. Похороним», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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