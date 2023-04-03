В Госдуме ответили на слова Зеленского о выводе российских войск

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия непременно отстоит свои территории, попутно освободив новые регионы Украины, сообщает РИА Новости.

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По его словам, требования украинского президента Владимира Зеленского к Вооружённым силам РФ покинуть новые субъекты, являются «пьяным угаром».

«Свои ультиматумы, которые больше напоминают пьяный угар, Зеленский пусть оставить при себе», - указал Шеремет, добавив, что ни о каком выводе войск не может быть речи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов ответил пригрозившему контранаступлением Зеленскому словами «Ждём. Встретим. Похороним», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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