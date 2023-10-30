В Госдуме объяснили желание Франции депортировать 39 россиян
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что французские власти хотят переложить на Россию ответственность за появление в стране радикалов, сообщает NEWS.ru.
Комментируя информацию МВД Франции о намерении передать РФ 39 россиян, которых Париж подозревает в приверженности радикальным он указал, что указанные лица в действительности радикалами не являются.
По словам парламентария, в Европе растёт число радикально настроенных граждан, при этом ответственность за это Евросоюз пытается переложить на другие страны, в частности на Россию.
«Я считаю, что мы должны разобраться в ситуации, узнать, каких людей хотят депортировать. Нельзя исключать, что их могут забросить спецслужбы. И уже потом решить, принимаем мы этих людей или нет», — заявил он.
Ранее глава французского МВД заявил, что Париж намерен депортировать 39 граждан РФ, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru