В Госдуме объяснили «слабенькие санкции» ЕС

Депутат рассказал НСН, что Запад не решается на «адские санкции» против РФ после признания ДНР и ЛНР из-за боязни экономических реформ в стране и ускорения «освобождения отечества».  

Запад не введет серьезных санкций в отношении России после признания ДНР и ЛНР из-за боязни запуска экономических реформ в стране, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Слабенькие санкции вызваны тем, что США и их союзники пытаются понять: Россия начинает процесс реального освобождения отечества или нет. Более глубокие санкции они боятся применять, потому что могут ускорить этот процесс. Но самое главное, что серьезные санкции запустят в России реформы экономического характера: национализацию элит, рубля, формирование национального капитала, которого сейчас нет – он весь иностранный. Санкции против ценных бумаг РФ будут означать, что она будет запускать свои системы ценных бумаг, альтернативные лондонским. Так что мы не ожидаем на этом этапе серьезных санкций. Санкции такие, что они против тех, кто уже под санкциями либо против лиц, которые не сильно повлияют на ситуацию», - считает парламентарий.

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Иностранные СМИ сообщили во вторник, что Евросоюз готовит санкции против России за признание ДНР и ЛНР. Речь идет о санкциях против банка «Россия», Промсвязьбанка и госкорпорации ВЭБ, а также в отношении 350 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание [всего проголосовало 400 парламентариев]. Великобритания сообщила о заморозке активов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов и санкциях в отношении Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции, Индустриального сберегательного банка и банка «Россия».

По мнению Федорова, самыми страшными санкциями для России стала бы конфискация валютных резервов страны.

«Резервы находятся в долларах и евро, они могут быть объявлены фальшивыми. Американцы могу отказаться от обязательств по этим валютам», - предположил депутат.

Конкретики в вопросе антироссийских санкций еще нет, но из-за новых ограничений страну ждут серьезные проблемы, заявил бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЛНРДНРСанкции ЕС
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