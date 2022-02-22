В Госдуме объяснили «слабенькие санкции» ЕС

Запад не введет серьезных санкций в отношении России после признания ДНР и ЛНР из-за боязни запуска экономических реформ в стране, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Слабенькие санкции вызваны тем, что США и их союзники пытаются понять: Россия начинает процесс реального освобождения отечества или нет. Более глубокие санкции они боятся применять, потому что могут ускорить этот процесс. Но самое главное, что серьезные санкции запустят в России реформы экономического характера: национализацию элит, рубля, формирование национального капитала, которого сейчас нет – он весь иностранный. Санкции против ценных бумаг РФ будут означать, что она будет запускать свои системы ценных бумаг, альтернативные лондонским. Так что мы не ожидаем на этом этапе серьезных санкций. Санкции такие, что они против тех, кто уже под санкциями либо против лиц, которые не сильно повлияют на ситуацию», - считает парламентарий.