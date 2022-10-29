В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов
Любые условия размораживания средств России неприемлемы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
По его словам, такие действия являются манипуляциями и незаконны.
Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные российские резервы объемом €300 млрд можно использовать как гарантию восстановления Украины с участием России.
Также он сообщил, что за это время было заморожено имущество 90 человек в семи государствах, на сумму €17 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru