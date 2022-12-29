В Госдуме назвали бредом заявления о роли России в разжигании сербско-косовского конфликта

В России назвали бредом заявления вице-премьера Косово о том, что Москва способствует развитию конфликта между Сербией и Косово, пытаясь отвлечь внимание общественности от ситуации на Украине. Соответствующую оценку в беседе с порталом Lenta.ru дал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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По словам политика, Россия делает все возможное, чтобы разногласия были решены мирным путем. Депутат отметил, что конфликт тянется десятилетия и подогревается западными странами, но сейчас произошло его резкое обострение. Чепа добавил, что Москва и впредь будет поддерживать сербов, в том числе и жертв геноцида в Косово.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также назвал ошибочным мнение о дестабилизирующей роли России в ситуации вокруг Косово. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александар Джорович
ТЕГИ:РоссияКосовоСербияГосдума
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