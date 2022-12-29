В Госдуме назвали бредом заявления о роли России в разжигании сербско-косовского конфликта
В России назвали бредом заявления вице-премьера Косово о том, что Москва способствует развитию конфликта между Сербией и Косово, пытаясь отвлечь внимание общественности от ситуации на Украине. Соответствующую оценку в беседе с порталом Lenta.ru дал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам политика, Россия делает все возможное, чтобы разногласия были решены мирным путем. Депутат отметил, что конфликт тянется десятилетия и подогревается западными странами, но сейчас произошло его резкое обострение. Чепа добавил, что Москва и впредь будет поддерживать сербов, в том числе и жертв геноцида в Косово.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также назвал ошибочным мнение о дестабилизирующей роли России в ситуации вокруг Косово. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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