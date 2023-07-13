В Германии раскрыли детали плана НАТО на случай конфликта с Россией

Издание Bild представило детали оборонного плана, принятого Североатлантическим альянсом на случай военного конфликта с Россией.

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Сообщается, что план предусматривает развертывание 300 тысяч солдат в высокой степени готовности. Германии отведена роль логистического узла.

Также ФРГ возьмет на себя задачу защиты Литвы. Великобритания будет ответственна за Эстонию, а Канада - за Латвию.

Также члены НАТО намерены развивать системы противовоздушной обороны и наращивать запасы дальнобойных ракет. Союзники договорились увеличить военные расходы до минимум 2% своего ВВП.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом в четверг допустил, что на территории страны появится американская военная база.

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ФОТО: РИА Новости
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