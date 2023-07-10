Немецкий политолог Рар объяснил рост поставок оружия ВСУ отступлением России

В начале спецоперации России на Украине всем казалось, что Украина должно как можно быстрее сдаться, но после отступления России из Харьковской области и Херсона появилась надежда на победу Киева, поставки оружия Украине увеличились. Об этом в интервью НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.

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Ранее издание BILD со ссылкой на секретный внутриправительственный документ сообщает, что Германия намерена блокировать скорое вступление Украины в НАТО. Это подтверждают и источники издания. Так, ФРГ и США настаивают на выполнении Киевом «Плана действий по членству», который был принят ещё в 2008 году. Он включает в себя множество шагов, которые должен сделать Киев на пути в НАТО. Рар объяснил, почему Германия постепенно стала наращивать помощь Украине.

«Сначала всем казалось, что Украина должна как можно быстрее сдаться, что у нет ни единого шанса. Поэтому все были против поставок какого-то дополнительного оружия, помимо того, которое было отправлено на Украину США и Великобританией за спиной у немцев во время Минских переговоров. Все думали, что война продлится не больше двух месяцев. Но Россия начала отступать, потеряла громадные территории, у западных стратегов появилось мнение, что Украина может эту войну выиграть. Все начали давить на Германию, чтобы та поставляла Украине оружие на фоне колоссального шанса победить и ослабить Россию. Длится это уже почти год — с сентября 2022 года, после отступления России из Херсона и Харьковской области. Поэтому Германия и нарастила поставки оружия», — сказал Рар.

При этом, по словам политолога, Германия далеко не сразу принимает решение об отправке на Украину того или иного вида оружия.

«ФРГ очень долго думает и взвешивает каждое свое решение. Допустим, Германия поставила на Украину танки Leopard, но не будет поставлять самолеты и дальнобойное оружие. Также она отказалась от принятия Украины в НАТО сегодня. Германия хранит для себя шанс стать той страной, которая готова идти на мирные переговоры, если ситуация изменится и нужно будет договариваться о каком-то дипломатическом решении украинского кризиса», — подытожил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин должен быть готов организовать долгосрочные поставки оружия на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

