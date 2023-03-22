В Германии назвали способ сохранения отношений с Россией

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа, нефти и угля. По его словам, в стране не наблюдалось экономического спада и остановки работы промышленных предприятий.

Германии не грозит крах экономики из-за введения санкций против России: газ поступает в страну из США и Норвегии, цены на него приемлемы, массовой безработицы также нет, заявил на этом фоне немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.



