В Германии назвали способ сохранения отношений с Россией
Германия может сохранить отношения с Россией, если восстановит газопроводы «Северный поток». Об этом заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер изданию Focus.
По его словам, конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, но восстанавливать газопроводы нужно уже сейчас, чтобы в будущем сохранить отношения с Москвой. Также он назвал проблемой для Германии дорогой СПГ.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа, нефти и угля. По его словам, в стране не наблюдалось экономического спада и остановки работы промышленных предприятий.
Германии не грозит крах экономики из-за введения санкций против России: газ поступает в страну из США и Норвегии, цены на него приемлемы, массовой безработицы также нет, заявил на этом фоне немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
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