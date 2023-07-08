В Германии назвали глупой ошибкой отказ Зеленского от мира с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский совершил глупую ошибку, когда отказался от мирных переговоров с Россией. Такое мнение высказал немецкий бизнесмен Ким Дотком.
Предприниматель отметил, что США дают Украине пустые обещания о неизменной поддержке. Взамен Вашингтон потребовал Киева отказаться от разумного мирного соглашения с Москвой, написал бизнесмен в своем Twitter (заблокирован в РФ).
Дотком предостерег власти Украины от втягивания в конфликт НАТО. В этом случае дни президента Владимира Зеленского будут сочтены, считает он. Бизнесмен констатировал, что Украина стала очередной жертвой США.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан опроверг тайные переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Чиновник заявил, что соответствующие публикации в СМИ не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».
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