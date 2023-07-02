В геометрической прогрессии. В России раскрыли новые суммы госсодержания ЧВК «Вагнер»
Политики и СМИ называют новые суммы, которые получал Евгений Пригожин по государственным контрактам, и подробности его работы в России.
Основанная предпринимателем Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» получила по государственным контрактам 858 миллиардов рублей. Эти суммы говорят о «масштабах амбиций» предпринимателя, заявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал, по каким госконтрактам оказывали услуги компании бизнесмена Евгения Пригожина. Ссылка на интервью в эфире You-Tube-канала «Аврора» опубликована в блоге политолога в Telegram 2 июля.
«Человек имел на 180 млрд рублей контрактов от Министерства обороны. Он получил их еще при Сердюкове (Анатолии, бывшем главе Минобороны РФ - прим. НСН)... Помните, именно Сердюков провел реформу, когда армия сама себе не готовит, а им (продукты) поставляют. Вот, главная кейтеринговая фирма Пригожина «Конкорд» стала в армию поставлять (питание). А маржа составляет 30%, и из 180 млрд, грубо говоря, 60 идет Пригожину. Считайте, это миллиард долларов. Он говорит, нет, я не в карман (деньги) кладу. Он говорит, поскольку я патриот, я буду тратить это на ольгинских кремлеботов, на информационную компанию, на то, что я буду в американские выборы вмешиваться, я буду в Ливии американцев «мочить», я в Африке буду французов «мочить», я в Сирию пойду. И плюс к этому я буду содержать Уткина (Дмитрия, кавалера четырех орденов Мужества, якобы основатель ЧВК «Вагнер» - прим. НСН) - нашелся такой с позывным «Вагнер». Он будет еще и в Африке порядок наводить. Все, он получает огромные деньги. Плюс к этому он получает контракты на поставку школьного питания и прочее, и прочее. Зарабатывает на этом», – рассказал политолог.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина перед событиями 24 июня проинформировали о том, что «вагнеровцы» не будут участвовать в спецоперации.
Соответствующее решение, по словам депутата, было принято, так как Пригожин не выполнял решение Минобороны о контрактах.
Тогда же главе «Вагнеров» заявили, что в случае неподписания контрактов с российским Минобороны «оркестрантам» не будут выделять финансирование.
«А для господина Пригожина, деньги — это фактор — немаловажный, может и решающий. Ну вот и сложилось — денег больше не выделят, это — первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбужденное состояние — это третье. А выродилось все вкупе в госизмену и в обман своих боевых товарищей», - сказал Картаполов журналистам.
27 июня Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. На встрече с военнослужащими Минобороны он указал, что за период с мая 2022 года по май 2023 года власти заплатили группе «Вагнер» более 86 млрд рублей.
Он уточнил, что из этой суммы 70,3 млрд рублей были направлены на выплату денежного довольствия, а 15,8 млрд рублей - на стимулирующие выплаты. Плюс ещё 110,1 млрд рублей - на страховые выплаты бойцам и членам семей.
По его словам, помимо этого через «Военторг» собственник компании «Конкорд», поставляя питание для армии, за год заработал от государства 80 млрд рублей.
«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — заключил глава государства.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что прошлые выходные, когда произошел мятеж ЧВК «Вагнер», вошли в историю нашей России как дни единения и консолидации общества вокруг президента страны Владимира Путина. В свою очередь, глава государства в сложившейся тяжелейшей ситуации не допустил кровопролития и смуты. Володин об этом заявил в своем Telegram-канале 2 июля.
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