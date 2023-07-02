В геометрической прогрессии. В России раскрыли новые суммы госсодержания ЧВК «Вагнер»

Политики и СМИ называют новые суммы, которые получал Евгений Пригожин по государственным контрактам, и подробности его работы в России.

Основанная предпринимателем Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» получила по государственным контрактам 858 миллиардов рублей. Эти суммы говорят о «масштабах амбиций» предпринимателя, заявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Грязный бизнес»: Москва и Минск делят «глобальную империю» Пригожина

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал, по каким госконтрактам оказывали услуги компании бизнесмена Евгения Пригожина. Ссылка на интервью в эфире You-Tube-канала «Аврора» опубликована в блоге политолога в Telegram 2 июля.

«Человек имел на 180 млрд рублей контрактов от Министерства обороны. Он получил их еще при Сердюкове (Анатолии, бывшем главе Минобороны РФ - прим. НСН)... Помните, именно Сердюков провел реформу, когда армия сама себе не готовит, а им (продукты) поставляют. Вот, главная кейтеринговая фирма Пригожина «Конкорд» стала в армию поставлять (питание). А маржа составляет 30%, и из 180 млрд, грубо говоря, 60 идет Пригожину. Считайте, это миллиард долларов. Он говорит, нет, я не в карман (деньги) кладу. Он говорит, поскольку я патриот, я буду тратить это на ольгинских кремлеботов, на информационную компанию, на то, что я буду в американские выборы вмешиваться, я буду в Ливии американцев «мочить», я в Африке буду французов «мочить», я в Сирию пойду. И плюс к этому я буду содержать Уткина (Дмитрия, кавалера четырех орденов Мужества, якобы основатель ЧВК «Вагнер» - прим. НСН) - нашелся такой с позывным «Вагнер». Он будет еще и в Африке порядок наводить. Все, он получает огромные деньги. Плюс к этому он получает контракты на поставку школьного питания и прочее, и прочее. Зарабатывает на этом», – рассказал политолог.

Потеря берегов. В России назвали причины мятежа Пригожина

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина перед событиями 24 июня проинформировали о том, что «вагнеровцы» не будут участвовать в спецоперации.

Соответствующее решение, по словам депутата, было принято, так как Пригожин не выполнял решение Минобороны о контрактах.

Тогда же главе «Вагнеров» заявили, что в случае неподписания контрактов с российским Минобороны «оркестрантам» не будут выделять финансирование.

«А для господина Пригожина, деньги — это фактор — немаловажный, может и решающий. Ну вот и сложилось — денег больше не выделят, это — первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбужденное состояние — это третье. А выродилось все вкупе в госизмену и в обман своих боевых товарищей», - сказал Картаполов журналистам.

Золотов: на фоне мятежа Пригожина росгвардейцы «сдали заначки женам»

27 июня Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. На встрече с военнослужащими Минобороны он указал, что за период с мая 2022 года по май 2023 года власти заплатили группе «Вагнер» более 86 млрд рублей.

Он уточнил, что из этой суммы 70,3 млрд рублей были направлены на выплату денежного довольствия, а 15,8 млрд рублей - на стимулирующие выплаты. Плюс ещё 110,1 млрд рублей - на страховые выплаты бойцам и членам семей.

По его словам, помимо этого через «Военторг» собственник компании «Конкорд», поставляя питание для армии, за год заработал от государства 80 млрд рублей.

США ввели санкции против связанных с Пригожиным структур

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — заключил глава государства.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что прошлые выходные, когда произошел мятеж ЧВК «Вагнер», вошли в историю нашей России как дни единения и консолидации общества вокруг президента страны Владимира Путина. В свою очередь, глава государства в сложившейся тяжелейшей ситуации не допустил кровопролития и смуты. Володин об этом заявил в своем Telegram-канале 2 июля.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official

Горячие новости

Все новости

партнеры