В геометрической прогрессии. В России раскрыли новые суммы госсодержания ЧВК «Вагнер»

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал, по каким госконтрактам оказывали услуги компании бизнесмена Евгения Пригожина. Ссылка на интервью в эфире You-Tube-канала «Аврора» опубликована в блоге политолога в Telegram 2 июля.

«Человек имел на 180 млрд рублей контрактов от Министерства обороны. Он получил их еще при Сердюкове (Анатолии, бывшем главе Минобороны РФ - прим. НСН)... Помните, именно Сердюков провел реформу, когда армия сама себе не готовит, а им (продукты) поставляют. Вот, главная кейтеринговая фирма Пригожина «Конкорд» стала в армию поставлять (питание). А маржа составляет 30%, и из 180 млрд, грубо говоря, 60 идет Пригожину. Считайте, это миллиард долларов. Он говорит, нет, я не в карман (деньги) кладу. Он говорит, поскольку я патриот, я буду тратить это на ольгинских кремлеботов, на информационную компанию, на то, что я буду в американские выборы вмешиваться, я буду в Ливии американцев «мочить», я в Африке буду французов «мочить», я в Сирию пойду. И плюс к этому я буду содержать Уткина (Дмитрия, кавалера четырех орденов Мужества, якобы основатель ЧВК «Вагнер» - прим. НСН) - нашелся такой с позывным «Вагнер». Он будет еще и в Африке порядок наводить. Все, он получает огромные деньги. Плюс к этому он получает контракты на поставку школьного питания и прочее, и прочее. Зарабатывает на этом», – рассказал политолог.