В ГД предостерегли Грузию от получения $450 тысяч «на демократию»
Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предостерег Грузию от получения $450 тысяч от США «на поддержку демократии», сообщает NEWS.ru.
По его словам, реальной целью таких фондов может быть раскол гражданского общества в стране.
Гаврилов подчеркнул, что большую пользу Грузии принесла бы помощь многодетным семьям, а также работа в сфере укрепления традиционных ценностей.
Ранее также сообщалось, что Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии. Сама программа направлена на «поддержку демократических устремлений Белоруссии», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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