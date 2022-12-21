В ГД предостерегли Грузию от получения $450 тысяч «на демократию»

Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предостерег Грузию от получения $450 тысяч от США «на поддержку демократии», сообщает NEWS.ru.

По его словам, реальной целью таких фондов может быть раскол гражданского общества в стране.

Евросоюз выделит 25 миллионов евро Белоруссии «на демократию»

Гаврилов подчеркнул, что большую пользу Грузии принесла бы помощь многодетным семьям, а также работа в сфере укрепления традиционных ценностей.

Ранее также сообщалось, что Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии. Сама программа направлена на «поддержку демократических устремлений Белоруссии», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАГрузияГосдума
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