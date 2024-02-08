В Финляндии заявили, что страна не разрывала отношений с Россией

Финляндия не разрывала взаимоотношения с Россией. С подобным заявлением выступила глава Министерства внутренних дел страны Мари Рантанен в эфире финского телеканала MTV3.

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«Финляндия ничего не разрушала», — объяснила она.

По словам министра, власти республики только реагируют на ситуацию на границе с Россией. Она сказала, что Москве стоит проработать бюрократический вопрос, который бы не позволил гражданам РФ пересекать границу с Финляндией без наличия соответствующих документов.

Ранее республика продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ФинляндияРоссия

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