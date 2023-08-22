В Финляндии призвали Запад не менять образ мышления стран БРИКС

Финский лидер Саули Ниинисте обратился к западным странам с призывом не менять образ мышления стран-членов БРИКС. Об этом он заявил в ходе ежегодного выступления перед главами дипломатических ведомств за рубежом, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, необходимо действиями и словами показать, почему на ряд вопросов нужно смотреть по-другому.

Ниинисте отметил перспективность объединения БРИКС, а следовательно, и рост интереса к нему. Вместе с тем он указал на расхождения западных стран и БРИКС в некоторых вопросах. Ниинисте добавил, что многие государства желали бы присоединиться к объединению, чтобы противостоять Западу.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш огласит «ряд важных посланий» на саммите БРИКС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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