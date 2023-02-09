В Евросовете заявили о решающих неделях для Украины
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что следующие недели и месяцы для Украины станут решающими.
«Настало время оказать максимальную поддержку», - заявил Мишель.
Он также отметил, что речь идет о боеприпасах, ракетах, боевых машинах, системах обороны, передает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем поставки оружия для нужд ВСУ и санкции против России, передает НСН.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- В МИД возложили ответственность за расстрел российских военнопленных на Запад
- Медведев: Россия увеличит производство оружия в ответ на вооружение Украины
- Unilever продолжит работу в России
- Глава МОК упрекнул Украину в давлении на спортивные организации
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек
- Пригожин заявил об американцах, желающих вступить ЧВК «Вагнер»
- Lindt приступил к ликвидации российского юрлица
- Симоньян заявила, что получила подозрительную посылку
- В Евросовете заявили о решающих неделях для Украины
- Глава Еврокомиссии представила 10 пакет антироссийских санкций ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru