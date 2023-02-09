В Евросовете заявили о решающих неделях для Украины

«Настало время оказать максимальную поддержку», - заявил Мишель.

Он также отметил, что речь идет о боеприпасах, ракетах, боевых машинах, системах обороны, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем поставки оружия для нужд ВСУ и санкции против России, передает НСН.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие.

