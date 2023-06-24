В Евросоюзе назвали события в России внутренним делом страны
24 июня 202312:08
Представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз следит за ситуацией в России, при этом считает происходящее в стране внутренним делом. Слова политика приводит РИА Новости.
«Это внутреннее дело России. Мы отслеживаем ситуацию», - сказал он.
Ранее утром президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр ЛУкашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru