В Евросоюзе назвали события в России внутренним делом страны

Представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз следит за ситуацией в России, при этом считает происходящее в стране внутренним делом. Слова политика приводит РИА Новости.

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«Это внутреннее дело России. Мы отслеживаем ситуацию», - сказал он.

Ранее утром президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр ЛУкашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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