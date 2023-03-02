В Евросоюзе напомнили Лаврову о праве участвовать в международных мероприятиях

Министр иностранных дел Сергей Лавров может участвовать в международных мероприятиях, несмотря на введенные против российского политика санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ЕС Питера Стано.

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«Санкции ЕС не запрещают участвовать в международных форумах», - сказал Стано.

Европейский представитель также назвал легитимными санкции Евросоюза против российского дипломата.

Ранее Сергей Лавров обсудил в Индии с турецким, китайским и бразильским коллегами переход на расчеты в национальных валютах. По словам министра, такая мера позволит защитить от «произвола Запада» и злоупотреблениями санкциями, которые допускают США и Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровЕвросоюз
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